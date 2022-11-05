SÖke Ticaret Odası'nın yeni başkanı Sakalar oldu

Söke Ticaret Odası seçimleri tamamlanırken, 7 meslek grubundan 6'sını alan Metin Sakalar yeni başkan seçildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen Söke Ticaret Odası seçimleri sona erdi. Seçimlerde Değişim Grubu beyaz, Yenilikçi Hareket Grubu ise Sarı liste ile yarıştı. Toplam 7 meslek komitesinin belirleneceği seçimde 6 meslek komitesi sandığında Metin Sakalar'ın lider olduğu Değişim Grubu kazandı. Yenilikçi Hareket Grubu ise sadece 4. Meslek komitesinde kazanan taraf oldu. Yapılan seçimlerde; 1. Meslek Komitesi'nde sarı liste 90, beyaz liste 150, 2. Meslek Komitesi'nde sarı liste 9, beyaz liste 28, 3. Meslek Komitesi'nde sarı liste 55, beyaz liste 107, 4. Meslek Komitesi'nde sarı l,ste 67, beyaz liste 54, 5. Meslek Komitesi'nde sarı liste 49, beyaz liste 55, 6. Meslek Komitesi'nde sarı liste 65, beyaz liste 69 ve 7. Meslek Komitesin'de de sarı liste 51, beyaz liste ise 121 oy aldı.