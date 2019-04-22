Söke Uçurtma Şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi

Söke Belediyesi'nin geleneksel etkinlikleri arasında yer alan uçurtma şenliği bu yıl da gerçekleştirildi. Bu yıl 14.'sü yapılan Uçurtma Şenliği'nin yanı sıra düzenlenen etkinlik adeta çocuk şenliğine dönüştü. Etkinliğe katılan çocuklar kadar onlara eşlik eden büyükleri de en az onlar kadar doyasıya eğlendi.

Novada Outlet Söke'nin otopark alanında uçurtmalar havalanırken, etkinlik alanında sahne gösterileri, şişme oyun parkları, yüz boyama, balon katlama, palyaço ve süper kahramanlar gibi animasyon gösterileri de yer aldı.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel beraberinde Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan ile birlikte etkinliğe katılan çocuklara uçurtma dağıttı. Ücretsiz uçurtma dağıtılan etkinliğe katılım yoğun olurken; Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel de gökyüzüne uçurtma salmayı ihmal etmedi. Etkinlik alanında bulunan oyun alanlarını gezen Başkan Tuncel; çocuklar ve vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.