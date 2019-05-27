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Söke Ülkü Ocağından iftar

Söke Ülkü Ocağı tarafından pazaryeri alanında gerçekleşen iftar yemeğine yoğun katılım oldu.


Yaklaşık iki bin kişin katılımıyla gerçekleşen iftar yemeğinin konukları arasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Aydın Ülkü Ocakları Başkanı Tayfun Şan, Ak Parti İlçe Başkanı Namık Yıldırım, CHP İlçe Başkanı Mesut Atakan, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri de yer aldı.


İftar yemeğine katılan konuklarla MHP İlçe Başkanı Veysel Öztürk ve Söke Ülkü Ocağı Başkanı Önder Akalın yakından ilgilendi.

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