Söke Un Yönetim Kurulu Başkanı Ulusoy: Türkiye, dünya un ihracatında lider

Türkiye'nin ilk paketli un markalarından Söke Un, yapılması planlanan unlu mamuller üretim tesisiyle Türkiye'nin bu alandaki önemli tesislerinden birine sahip olacak. Söke Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy yaptığı açıklamada Türkiye'nin dünya un ihracatında lider ülke olduğunu söyledi. Söke Un'u halka arz etmeyi planladıklarını belirten Ulusoy, açacakları unlu mamuller üretim tesisiyle unlu mamuller sektöründe de büyümeyi hedeflediklerini kaydetti.

Söke Un'un; baklavalık ve böreklik, yufkalık, sert buğday, geleneksel gibi pek çok ürün çeşidi bulunuyor. 1963'den beri üretim yapan ve her 10 kişiden 9'unun memnuniyetle kullandığı belirtilen Söke Un, 2015 yılından beri İngiliz menşeli özel sermaye fonu Mediterra Capital Partners tarafından yönetildiği belirtildi. Tamamen iç pazara yönelik üretim yapan Söke Un, 11 Ocak 2022 tarihinde Türkiye'nin en büyük gıda şirketlerinden Ulusoy Un tarafından satın alınmıştı.

Aydın Söke ve Ankara Sincan'daki 2 fabrikasıyla günde bin 400 ton üretim kapasitesi bulunan Söke Un'un yeni hedefleri hakkında bilgi paylaşan Söke Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Bir aile şirketi olarak kurulup, Aralık 2014 tarihinde halka arz olan Ulusoy Un için Söke Un'un satın alınması yeni bir dönemi de başlattı. Her iki şirket de Türkiye'nin ilk ve ikinci 500 büyük sanayi şirketi arasında bulunuyor. Söke Un, Mediterra Capital Partners'a geçtiğinden beri takibimizde olan bir şirketti. İki aile şirketinin artık birlikte yürüyor olması kendi alanlarındaki gücü pekiştirecektir. Söke Un, perakende pazarının en önemli oyuncularından biri. Türkiye'nin tüketici nezdinde en çok bilinen markalarının başında gelen Söke Un'un, unlu mamuller sektöründe de Türkiye'nin en bilinen markası olmasını istiyoruz. Bunun için de 2023 yılında hayata geçirmeyi hedeflediğimiz unlu mamuller üretim tesisinin, Türkiye'nin bu alandaki büyük tesislerinden biri olmasını hedefliyoruz. Üreteceğimiz ilk ürün grubunun kurabiye ve unlu atıştırmalıklar olmasını planlıyoruz. Bunun için de demo tesisimizi tamamlayıp ürün pişirme denemelerine başladık” dedi.

Söke Un'u halka arz etmeyi planladıklarını kaydeden Ulusoy, Söke Un'un enerji ihtiyacı için 2023 yılında yenilebilir enerji yatırımlarında bulunacaklarını belirtti. Pandemiyle birlikte tarımın önem kazandığına dikkat çeken Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Tarıma yapılacak yatırımların ne kadar önemli olduğunu pandemi dönemiyle gördük. Bu anlamda önümüzde bir fırsat var ve bunu değerlendirmek gerekiyor. Türkiye'de buğdayın fiyatı, geçtiğimiz seneye göre 3 kat yükseldi. Bu da çiftçimizin lehine ve artan buğday üretiminden de bunu görebiliyoruz. Ama burada buğday fiyatı tek parametre olmamalı. Aynı zamanda verim artışını da sağlayabilmeliyiz. Türkiye, dünya un ihracatında lider ve diğer unlu mamuller kısmında da dünyanın önemli ihracatçı ülkeleri arasında yer alıyor. Tarıma yapacağımız yatırımların, ihracat gelirlerinin artmasına, ülke ekonomisinin gelişmesine ve cari açığın daralmasına vereceği katkıyı gözden kaçırmamamız gerekiyor” diye konuştu.