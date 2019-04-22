Söke ve Didim'in iş insanlarına 'Ege Hikayesi' projesi tanıtıldı

Söke Genç İş İnsanları Derneği (SÖGİAD) üyelerine ‘Ege Hikayesi' adlı projenin tanıtım sunumu yapıldı.

SÖGİAD'ın da üyesi olduğu Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) tarafından GEKA desteği ile hazırlanan projenin tanıtım toplantısına SÖGİAD üyelerinin yanı sıra GESİFED Başkanı Av. Aysun Nalbant ve Didim Genç İşadamları Derneği yönetimi de katıldı.

SÖGİAD yönetimi adına konuşma yapan Burak Semerci; “Bugünkü toplantımızın amacı federasyonumuz ve üye dernekler tarafından çalışmaları yapılan ve hazırlanan ‘Ege Hikayesi' projesinin tanıtımı. SÖGİAD olarak bu projenin ortağı olmaktan çok mutluyuz. Bu projeyle Söke'mizin kültürel zenginliklerini konum olarak önemini, tarihi geçmişini hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtma fırsatı yakalayacağız. Sivil toplum kuruluşları bir ülkenin demokrasi simgesi, çok sesliliği, siyasi partiler gibi etkin, gündem belirleyici, çözüm üretici, ekonomiden kültüre her konunun takipçisi olmazsa olmaz unsurlarıdır” dedi.

Daha sonra GESİFED Başkanı Av. Aysun Nalbant, projenin genel hatları ile ilgili bilgi verdi. Kendilerini misafir eden SÖGİAD'a teşekkür eden Nalbant; “Burada Didim Genç İşadamları derneği de var. GESİFED Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonudur. Bir çatı örgüttür. Biz de GESİFED yönetimi olarak SÖGİAD'ın içinde bulunduğu üyelerimizle GEKA tarafından da uygun görülen fikir tepsisi projemizi tamamladık. O projede bu ‘Ege Hikayesi' adlı proje seçildi. Bizi de o projeyi büyütüp şekillendirmek kaldı. Bunun çok kıymetli olduğunu bilerek işe başladık. Doğru düşündüğümüzü de geçtiğimiz günlerde Turizm Bakanı'nın federasyonumuzu direk olarak Ankara'ya davetiyle anladık, doğruladık ki düşünce de doğruymuş. Hakikaten ‘Ege Hikayesi' Bölgesel ölçekte bir proje olduğu için bakanlık tarafından ilgiyle karşılandı. Biz bakanlıktan randevu alıp projeyi anlatmak isterken bakanlıktan davet geldi. Bakanımıza da projeyi anlatacağız. Anlatırken Söke, Didim ve diğer derneklerin temsilcileri de aramızda olacak. Proje bölgenin iyi tarımından nitelikli işgücüne, markalı ürün üreten sanayisinden, coğrafi güzelliklerine, antik şehirlerinden yöresel ürünlere kadar çok çok geniş yelpazesi olan uzun süreli bir proje. Projenin ön etabının bütçesi bile yaklaşık 1,5 milyon TL. civarında. Sponsorlara ihtiyacımız var. Ama aslolan kendi sermayemizdir” dedi.