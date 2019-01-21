Söke ve Kuyucak teknolojik seralarla üretim merkezi olacak

000 nazım imar planıyla Söke ve Kuyucak teknolojik seraların tarımsal üretim yaptığı merkezler oluyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından seracılık alanında da Aydın'ı Türkiye sıralamasında ilk sıraya çıkarmak amacıyla hazırlanan plana göre Söke ve Kuyucak'ta toplam 390 hektarlık alan sera alanı olarak ayrıldı. Bu alanlarda ileri teknolojiyle üretim yapacak tesislere öncelik verilecek. Sera için ayrılan bu alanlarda toprak kullanımına dayalı geleneksel seraların yanı sıra teknolojik seralar ve bu seralarda üretilen ürünlerin depolanmasına ve işlenmesine yönelik tarımsal amaçlı yapılar yer alabilecek.

Büyükşehir teknolojik seralara destek verecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından da teknolojik seralar desteklenecek ve bu tesislere öncelik verilecek.

Geleneksel üretim metotlarının yanında teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı yeni nesil seraların dünyada yaygınlaşmaya başladığını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak tarımsal üretim metotları da değişiyor. Tarımsal üretimde yapay zekânın, insansız hava araçlarının ve daha birçok teknolojik yeniliğin yoğun olarak kullanılmaya başlanacağı bir sürece giriyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizin önünü açmak için imar planımızı hazırlayıp bu üretim metotlarıyla üretim yapmak isteyen üreticilerin ihtiyaç duyacağı alanları imar planımıza işaretledik. Ayrıca üreticilerimizi teknolojik seralar konusunda da destekleyeceğiz. Aydın'ı bu seralarla tarımsal üretimde daha üst seviyelere çıkarmayı istiyoruz" diye konuştu.