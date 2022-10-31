İhlas Haber Ajansı

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Söke ve Kuyucak'ta öğrenci velileri Jandarma tarafından bilgilendirildi

Aydın’ın Söke ve Kuyucak ilçelerinde Jandarma ekipleri tarafından öğrenci velilerine bilgilendirme eğitimleri düzenlendi.

Aydın'ın Söke ve Kuyucak ilçelerinde Jandarma ekipleri tarafından öğrenci velilerine bilgilendirme eğitimleri düzenlendi.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, “En iyi Narkotik Anne Projesi Eğitimi” çerçevesinde, Söke ilçesinde bulunan Özbey İlköğretim ve Ortaokulu ile Kuyucak ilçesinde bulunan Kayran Ortaokulunda okuyan öğrencilerin velilerine “En iyi Narkotik Anne Projesi Eğitimi” olarak, KADES, UYUMA projeleri, madde bağımlılığı belirtileri, uyuşturucu maddelerin çeşitleri, İnsan vücuduna zararları konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi verildi. Jandarmanın sorumluluk alanında bulunan tüm eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ile velilerine uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine aralıksız olarak devam edileceği öğrenildi.

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