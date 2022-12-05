İhlas Haber Ajansı

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Söke Ziraat Odası dele seçimleri heyecanı yaşadı

Söke Ziraat Odası genel kurul sürecinde mahalle delegelerini yapılan seçimlerle belirledi.

Söke'ye bağlı 49 mahalle muhtarlıklarında kurulan sandıklarda delege seçimleri yapıldı. 4 Aralık Pazar günü yapılan seçimlerde heyecan yaşandı.


Yapılan seçimlerde; Ziraat Odası'nın mevcut Meclis Başkanı Haşim İbi Gölbent Mahallesi'nden, Ziraat Odası Meclis Başkan Vekili Ahmet Demircioğlu Bağarası Mahallesi'nden, önceki dönem Meclis Başkanı Hüseyin Akkoyun Konak Mahallesi'nden sandıktan çıkamayan isimler oldu.


Seçimler öncesinde başkan adaylıklarını açıklayan mevcut başkan Mustafa Tanyeri Pamukçular Mahallesi'nden, önceki dönem başkanlık yapan Kemal Kocabaş Yenicami Mahallesi'nden, Muzaffer Kovancı da Sarıkemer Mahallesi'nden delege seçildi. Yeni meclisin belirleneceği seçimler ise Şubat ayında yapılacak.

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