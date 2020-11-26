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Söke Ziraat Odası Laboratuvarı akreditasyon belgesi aldı

Söke Ziraat Odası toprak, yaprak, su analiz laboratuvarı, Türkiye’nin ilk akreditasyon belgesi alan laboratuvarı oldu.

Söke Ziraat Odası toprak, yaprak, su analiz laboratuvarı, Türkiye'nin ilk akreditasyon belgesi alan laboratuvarı oldu.


Kurum ve kuruluş güvenilirliği açısından Türkiye Akreditasyon Kurumu'ndan (TURKAK) onayını alan Söke Ziraat Odası, Türkiye'de Ziraat Odaları laboratuvarları içerisinde bu belgeyi ilk alan laboratuvar olmanın gururunu yaşıyor.


Akreditasyon Belgesi herhangi bir testin ne zaman, nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın aynı sonucu vereceğinin güvencesini sağlıyor. Uluslararası bir standart sahibi olan Söke Ziraat Odası toprak, yaprak, su analiz laboratuvarının analiz sonuçları tüm dünyada kabul görecek. Söke Ziraat Odası toprak, yaprak, su analiz laboratuvarı bünyesi altında PH, Elektriksel İletkenlik, Saturasyon, Kireç ve Organik Madde başlıklarında 5 parametrede akredite aldı.

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