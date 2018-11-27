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Söke Ziraat Odası'nda delege seçimi heyecanı 1 Aralık'ta

Söke Ziraat Odası’nda genel kurul süreci başladı.

Söke Ziraat Odası'nda genel kurul süreci başladı. Ziraat Odası'nda genel kurul toplantısı ile yapılacak olan meclis üyeleri seçimleri öncesinde, meclisi belirleyecek olan delegelerin seçimi yapılacak.


Delege seçimleri heyecanı 1 Aralık 2018 Cumartesi günü yaşanacak. Söke ilçesine bağlı 49 mahalle muhtarlığına kurulacak sandıklarda Ziraat Odası üyeleri delegelerini seçmek üzere oy kullanacak. Ziraat Odası'na kayıtlı üyeler bağlı oldukları mahalle muhtarlıklarında 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanabilecekler.

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