Söke Ziraat Odası'nda delege seçimi heyecanı 1 Aralık'ta

Söke Ziraat Odası'nda genel kurul süreci başladı. Ziraat Odası'nda genel kurul toplantısı ile yapılacak olan meclis üyeleri seçimleri öncesinde, meclisi belirleyecek olan delegelerin seçimi yapılacak.

Delege seçimleri heyecanı 1 Aralık 2018 Cumartesi günü yaşanacak. Söke ilçesine bağlı 49 mahalle muhtarlığına kurulacak sandıklarda Ziraat Odası üyeleri delegelerini seçmek üzere oy kullanacak. Ziraat Odası'na kayıtlı üyeler bağlı oldukları mahalle muhtarlıklarında 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanabilecekler.