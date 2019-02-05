Söke Ziraat Odasında devir teslim

Geçtiğimiz cumartesi günü genel kurul toplantısını yapan Söke Ziraat Odası'nda Mustafa Tanyeri Başkanlığı'ndaki liste seçimleri kazanmış, yapılan ilk toplantı ile de yeni yönetim belirlenmişti. Söke Ziraat Odası'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. M. Kemal Kocabaş ve ekibi görevi yeni Başkan Mustafa Tanyeri ve ekibine teslim etti.

Daha önce 5 yıl Söke Ziraat Odası Başkanlığı'nın ardından, 2011 yılından bu yana son 8 yıldır da Ziraat Odası Başkanı olarak görev yapan Kemal Kocabaş; “Görev yaptığımız süreler içinde elimizden gelen gayreti gösterdik. Baz konularda gerek genel yönetimlerden, gerekse yerel yönetimlerden kaynaklanan bir takım istekleri yerine getiremediğimiz oldu. Acısı tatlısı, hüznü ve sevinciyle bu görevi yönetim kurulu ve meclisteki tüm arkadaşlarımla birlikte yaptığımızı düşünüyoruz. Yeni seçilen arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Bundan sonra da üzerimize düşen bir görev olduğunda katkı sunmaya hazırız. Nihayetinde bende çiftçi ve üreticiyim. Hayırlı olmasını diliyorum. Gök kubbede hoş seda bırakmak önemli, inşallah bırakabilmişizdir” dedi.

Bugüne kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı Kemal Kocabaş ve ekibine teşekkür eden Söke Ziraat Odası'nın yeni Başkanı Mustafa Tanyeri; “Bizlerde elimizden gayreti göstererek en iyi hizmeti vereceğiz. Birlik ve beraberlik içinde bir yönetim sergileyeceğiz. Bu oda, hepimizin” diye konuştu.

Söke Ziraat Odası'nın yeni Başkanı Mustafa Tanyeri, Kemal Kocabaş'a plaket ve çiçek takdim etti. Devir teslim törenine katılamayan eski Meclis Başkanı Yılmaz Özel'in plaketini sekreter Bilgin Dalkıran aldı. Törenin ardından eni yönetim, eski yönetimi kapıya kadar uğurladı.