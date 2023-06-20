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Söke'de 11 hemşire teorik ve uygulama eğitimcisi oldu

Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen Palyatif Bakım Hemşireliği eğitimlerini geçen 9 hemşire teorik ve 2 hemşire ise uygulama eğitimcisi oldu.

Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen Palyatif Bakım Hemşireliği eğitimlerini geçen 9 hemşire teorik ve 2 hemşire ise uygulama eğitimcisi oldu.



Her gün yüzlerce vatandaşa hizmet veren Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde hizmet veren Palyatif Bakım Merkezi'nde yapılan eğitimler sona erdi. Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikasyonu programı çerçevesinde verilen eğitimlere 9 kursiyer katıldı. Bu dönem 7.'si düzenlenen 3 haftalık eğitimler sonunda 1 uzman hekim, 6 uzman hemşire, 2 lisans mezunu hemşire teorik eğitimcisi ve 2 lisans mezunu hemşire de uygulama eğitimcisi oldu. 18 yatak kapasiteli Palyatif Bakım Merkezi'nde, eğitimi tamamlayan kursiyerler, sertifikalarını almaya hak kazandı.

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