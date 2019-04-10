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Söke'de 12 bin deniz patlıcanı ele geçirildi

Söke Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin, avlanması yasak olan deniz patlıcanıyla ilgili olarak yaptığı denetimlerde 12 bin adet deniz patlıcanı ele geçirildi.


Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Aydın İl ve Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri ile Kemaldere mevkiinde Jandarma, Söke Bölge Trafik Ekiplerinin desteğiyle karayolunda yapılan denetimde yasak zaman da avlanmış yaklaşık 12.000 adet deniz patlıcanına el konuldu. İlgili kişiler hakkında idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca yapılan denetimlerde nakil belgesiz su ürünleri taşıyan kişilere de idari para cezası uygulanmıştır” denildi.

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