Söke'de '15 Temmuz Demokrasi' paneli

Söke'de Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İşletme Fakültesi tarafından panel düzenlendi. 15 Temmuz “Türkiye'de Demokrasi” konulu panel İşletme Fakültesi konferansa salonunda yapıldı.

Konferansı izleyenler arasında Ak Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Söke Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan, Ak Parti İlçe Başkanı Namık Yıldırım başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri yer aldı.

Moderatörlüğünü Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç'in yaptığı konferansta; Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Maarif Vakfı'ndan Dr. Metin Çelik, ADÜ'den Dr. A Bora Tarhan ve Araştırma Görevlisi Ecem Buse Sevinç konuşmacı olarak yer aldı.

Açılış konuşmasını ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın yaptı. Prof. Dr. Mehmet Aydın katılımcılara teşekkür ederek, gerçekleştirilen etkinliklerle demokrasinin önemini vurgulamaya devam edeceklerini söyledi.

Video gösterimi ile başlayan panelde konuşmacılar, 15 Temmuz Darbe girişimi ve Türkiye'de Demokrasi üzerine görüşlerini dile getirdiler.