Söke'de 18 Mart Çanakkale Zaferi törenle kutlandı

18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma ve Çanakkale Zaferi'nin 106. Yılını kutlama töreni Söke'de gerçekleştirildi.

Törenler ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Törende Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Söke Belediyesi ile Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği'nin çelenklerinin sunumu yapıldı.

Çelenk sunum töreni sonrasında Söke Asri Mezarlığında bulunan şehitlikler ziyaret edildi. Söke Kaymakamı Soner Zeybek, Garnizon Komutanı Murat Kandur, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel başta olmak üzere katılımcılar şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Eller şehitler için semaya açılırken; Kuran okundu, İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru tarafından dua edildi.

Söke 100. Yıl Atatürk Ortaokulu tarafından hazırlanan 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 106. Yılını kutlama kapsamında salon programı gerçekleştirildi. Söke Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale Fotoğrafları sergisinin de yer aldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İlçe protokolü ve davetlilerin katıldığı programda günün anlam ve önemini belirten açılış konuşmasını 100. Yıl Atatürk Ortaokulu Müdürü Ahmet Orçan yaptı. Söke Şehir Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ulvi Atmaca'nın da konuşma yaptığı törende, şiirler okundu. Törende ödül ve katılım belgeleri de verildi.