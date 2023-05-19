Söke'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Söke'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Uzun bir aranın ardından yeniden ilçe stadyumunda yapılan kutlama törenlerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

Sabah saatlerinde Cumhuriyet meydanında yapılan çelenk sunumu ile başlayan törenlere ilçe stadyumunda devam edildi. Törene Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan, Garnizon Komutanı Murat Tek, Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş başta olmak üzere protokolün diğer üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Söke Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sabiha Kara yaptı.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliği Ata'ya cevabı okundu. Günün anlamına uygun şiirlerin okunduğu törende Söke Halk Eğitim Merkezi, Söke Belediyesi Halk Oyunları ekipleri gösteriler sundu. Karate ve Kick Boks gösterinin renk katığı kutlama töreninde Halk Eğitim Merkezi'nin ‘Söke Halk Oyunu Oynuyor' projesinde çeşitli yaş gruplarından katılımcılarca halk oyunları gösteri de sunuldu.