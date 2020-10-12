İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Söke'de 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın’ın Söke ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine Sazlı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli M.H.'nin üzerinde esrar maddesi ele geçirildi. Evde yapılan aramada ise plastik bidon ve poşetler içerisinde 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. M.H. güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.