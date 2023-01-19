Söke'de 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir şahsa ait araçta 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Söke ilçesi Kisir Mahallesi'nde E.Y. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada 2 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken, şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.