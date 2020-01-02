Söke'de 2019 yılında 848 çift evlendi

Söke'de, 2019 yılında kıyılan nikahlarda 848 çift dünya evine girdi. Gerçekleşen evliliklerde ilçeye 15 yabancı gelin ve 4 yabancı damat geldi.

Söke Belediyesi Evlendirme Memurluğundan edinilen bilgiye göre 2019 yılında yapılan evliliklerde Almanya'dan 4, Cezayir'den 2, Fas, Belçika, Suriye, Avusturya, Ukrayna, Bulgaristan, Özbekistan, Azerbaycan ve İngiltere'de birer olmak üzere toplam 15 yabancı gelin geldi. Söke'nin 2019 yılında Almanya'dan 2, Estonya ve Afganistan'dan ise birer olmak üzere 4 yabancı damadı oldu.