Söke'de 2021 yılında 29 bin araç kontrol edildi

Aydın'ın Söke ilçesinde 2021 yılında yapılan trafik uygulamalarında toplam 29 bin 182 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Söke Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulama ve kontrollerde trafik kurallarına uymadığı anlaşılan 10 Bin 882 sürücüye Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerince işlem yapıldı. Yapılan uygulamalarda 4 milyon 746 bin 890 TL cezai işlemin yanı sıra 272 araç trafikten men edildi. 161 araç sürücüsünün ise alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.