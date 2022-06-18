Söke'de 2022 yılı Yaz Kur'an Kursları semineri gerçekleştirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde 2022 yılı Yaz Kur'an Kurslarında görev alacak olan görevlilere yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.

2022 yılı Yaz Kur'an kurslarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla Söke, Kuşadası ve Didim ilçelerinde Yaz Kur'an kurslarında görev alacak İmam-Hatip, Müezzin-Kayyımlara yönelik 'Yaz Kur'an Kursları Eğitim Seminerleri' gerçekleştirildi.

Söke İlçe Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen seminer; Din Hizmetleri Uzmanı Ahmet Güzel'in gündemi okuması, Söke İlyas Bey Camii Müezzin Kayyımı Keramettin Temiz'in Kuran tilaveti, sinevizyon gösterimi, Söke İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru'nun açılış konuşması ile başladı. Seminerde; görevlilere 2022 Yaz Kur'an kursları esası, sınıf yönetimi, çocuk ve gençlerle etkili iletişim, dini bilgiler öğretim yöntem ve teknikleri konusunda bilgiler verildi.