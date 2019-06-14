Söke'de 21 bin 562 öğrenci karne aldı

Söke'de toplam 21 Bin 562 öğrenci, Bin 526 öğretmen yaz tatiline başladı. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.

Söke'de sembolik karne töreni Öğretmen Nebahat Alpan Okulu'nda yapıldı. Törende İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı başta olmak üzere katılan daire müdürleri tarafından öğrencilere karneleri verildi.

Okulda sınıfları dolaşarak öğrencilere ve velilere seslenen İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, yaz tatilinin iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öğrencilere kitap okuma, satranç ve sportif aktivitelerle ilgilenmelerini tavsiye eden Kaymakam Kurtbeyoğlu; bilgisayar ve telefonlardan olabildiğince uzak durmalarını istedi.

Çocuklara karneleri ile birlikte kitap da hediye edildi.