Söke'de 30 Ağustos coşkusu yaşanacak

Aydın'ın Söke ilçesinde 30 Ağustos Zaferi'nin ve Kurtuluşun 100. Yılı coşkuyla kutlanacak. Hafta boyunca çeşitli etkinliklerle 100. Yıl coşkusu yaşanacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle resmi kutlamaların dışında saat 20.00'de Fener Alayı gerçekleştirilecek. Cumhuriyet (Hükümet) Meydanı'ndan başlayıp, ve aynı noktada sona erecek fener alayının sonrasında Dj. Burak Aydın canlı performans sergileyecek. 3 Eylül Günü Söke'de Uluslararası Halk Oyunları Şölenin korteji ve açılış gösterisi yapılacak. Kortej saat 19.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak.

Uluslararası Halk Oyunları Şöleni Cumhuriyet Meydanı'nda 4 ve 5 Eylül tarihlerinde de devam edecek. Saat 20.00'de başlayacak etkinliklerde KKTC, Sırbistan, Romanya, Gürcistan, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Makedonya ekiplerinin yanında Ankara ve Edirne'den gelecek ekipler Söke Uluslararası Halk Oyunları Şöleni'nde gösterilerini sunacak. Şölene Söke Belediyesi Halk Oyunları ekibi de her zaman olduğu gibi renk katacak. Ekiplerden bazıları 4 Eylül günü saat 21.00'den itibaren Zeytindalı Parkı'nda da gösteriler sunacak.

6 Eylül Günü ise Kurtuluş Konserinde ünlü sanatçı Ceylan Ertem saat 21.00'da sahne alacak.