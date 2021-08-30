İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Söke'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 99.

yıl dönümü Söke'de de törenlerle kutlandı.



Törene Söke Kaymakamı Soner Zeybek, Söke Garnizon Komutanı İstihbarat Kurmay Albay Aziz Çiçek, Söke Belediye Başkan Vekili Mustafa İberya Arıkan başta olmak üzere protokolün diğer üyeleri, askeri erkan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


İlk olarak Atatürk Anıtına çelenklerin sunulduğu törende ardından kutlama programına geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlama töreni Söke Kaymakamı Soner Zeybek, Söke Garnizon Komutanı istihbarat Kurmay Albay Aziz Çiçek, Söke Belediye Başkan Vekili Mustafa İberya Arıkan'ın törene katılanların bayramlarını kutlaması ile başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Söke Garnizon Komutanlığında görevli Topçu Ütğm. Mustafa Hanay yaptı. Öğrenciler Zeliha Gül, Hanife Karadaban'ın şiirler okuduğu törende Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi zeybek gösterisi sundu.


Tören bayrakların, askeri tören birliği geçişi ile son buldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.