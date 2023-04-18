Söke'de 36 bin 250 büyükbaş hayvan aşılandı

Aydın'ın Söke ilçesinde Şap hastalığı ile mücadele ve önlem çerçevesinde 36 bin 250 adet büyükbaş hayvan aşılandı.

Söke İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “ 36 bin 250 adet büyükbaş hayvanımızı 1 ay içerisinde salgın şap hastalığına karşı iki kez aşılayarak yüzde 180 aşılama oranı ile il düzeyinde ilk sıralarda oran tutturan sağlık personelimizi tebrik ederiz. Bayram tatilinden önce tüm hayvanlarımızın aşılanması hedeflenmektedir” denildi.