İhlas Haber Ajansı

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Söke'de 5 aranan şahıs Jandarmadan kaçamadı

Aydın’ın Söke ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 5 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 5 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Aydın İl Jandarma komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması amacıyla Söke'de çalışmalarını sürdürüyor. Söke ilçesinde çeşitli suçlarından aranan ve hakkında toplam 9 yıl 1 ay 15 kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A., 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.C.Ç., 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A., 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.Y. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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