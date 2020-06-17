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Söke'de 5 dönüm makilik alan yangında zarar gördü

Aydın’ın Söke ilçesinde makilik alanda meydana gelen yangında 5 dönüm alan zarar gördü.

Aydın'ın Söke ilçesinde makilik alanda meydana gelen yangında 5 dönüm alan zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, "Konak Mahallesi Abalaki mevkiindeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Orman işletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 5 dönümlük alanda etkili olan yangın söndürülürken, 5 dönüm makilik alandaki zeytin ağaçları da zarar gördü.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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