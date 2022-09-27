Söke'de 565 üreticinin ÇKS sorunu çözüldü

Aydın'ın Söke ilçesinde Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) sorunu yüzünden 20 yıldan bu yana desteklemelerden faydalanamayan 565 üretici, ÇKS yönetmelik değişikliği kararnamesi ile bu sorundan kurtuldu.

Söke'nin Avşar, Karacahayıt ve Serçin Mahallelerinde mülkiyet ihtilafı olan ve 20 yıldır ÇKS'ye kaydedilemeyen dolayısı ile tarımsal desteklerden yararlanılamayan 10 bin 097 dekar zeytinlik alan, 3 bin 359 dekar sulu alan olmak üzere toplam, 13 bin 456 dekar tarım alanının kayıt problemi, yayınlanan ÇKS yönetmelik değişikliği kararnamesi ile çözüldü. 565 üreticinin mağduriyetine neden olan eski durum fiili kullanıcısının tespiti ve ÇKS'ye kayıt edilmesi ile çözüleceği öğrenildi.

Söke Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz oluşturacağı teknik komisyon ile mülkiyeti sorunlu alanların fiili kullanıcılarını tespit ederek, Tahkim Komisyonu kararı ile araziyi işleyen üreticilerimizin ÇKS ye kayıtlarını sağlayacaktır. Mahallelerimize hayırlı olsun” denildi.