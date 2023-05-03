Söke'de 93 bin 521 seçmen oy kullanacak

14 Mayıs 2023'te yapılacak 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerin de Aydın'ın Söke ilçesinde 93 bin 521 seçmen oy kullanacak.

İlçe Seçim Kurulu'ndan edinilen bilgiye göre; Söke merkezde 38, kırsal mahallelerde 34 olmak üzere toplam 72 seçim merkezinde sandıklar kurulacak. Cezaevi ve seyyar sandık ile birlikte Söke'de toplam 283 sandıkta oy kullanılacak. 31 Mart Yerel seçimlerinde 84 Bin 989 seçmen bulunan Söke'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde seçmen sayısının 8 bin 532 kişi arttığı gözlendi.