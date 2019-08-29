Söke'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, yoldan çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazada, genç sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Uğur Ozan Güney yönetimindeki 09 JF 957 plakalı otomobil, Söke'den Aydın yönüne giderken, Muradiye Kavşağında bulunan ışıklara yaklaştığı sırada kontrolden çıktı. Kaldırımı aşan otomobil, yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Hurdaya dönen araçtan çevredeki vatandaşlar ve 112 Acil Sağlık ekibinin yardımı ile çıkarılan sürücü Uğur Ozan Güney, ağır yaralandı.

Genç sürücü 112 acil servis ambulansı ile Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.