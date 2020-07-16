Söke'de araç yangını

Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki kamyonda yangın çıktı. Yangın sonrası kamyon kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Söke'de park halindeki kamyondan dumanlar yükselmeye başladı. Kamyondan çıkan yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Kamyon yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.