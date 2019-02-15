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Söke'de aranan 84 kişi yakalandı

Söke İlçesinde Emniyet Müdürlüğü, ekiplerince Ocak ayıda yapılan çalışmalarda çeşitli suçları bulunan toplam 84 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Ocak ayında yapılan çeşitli çalışmalar sonucunda haklarında kasten öldürme, hırsızlık, suç eşyasının satın alınması, 5607 SKM, cinsel saldırı, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma, yağma suçlarından beş yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahıs, yine haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan toplam 76 şahıs olmak üzere toplam 84 şahıs yakalandı. Adli mercilere intikal ettirilen bu şahıslardan tutuklanan 61 kişi ceza evine teslim edildi.


Söke İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada; “İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyuna önemle duyurulur” denildi.

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