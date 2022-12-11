Söke'de aşırı yağış okulun istinat duvarını yıktı

Söke'de etkili sağanak yağış nedeniyle Fevzipaşa Ortaokulu'nun çevresinde bulunan istinat duvarı çöktü. Çevreye saçılan taşlar sokakta yolu kapattı.

Yaklaşık iki metre boyundaki istinat duvarının yağış nedeniyle yıkıldığı alanda park halinde hiçbir aracın bulunmaması nedeniyle zarar olmazken, şans eseri kimse de yaralanmadı. Duvarın karşı tarafındaki evlerde yasayan vatandaşlar çökme sonrası yetkililere ihbarda bulundu. Söke Belediyesi şantiye ekiplerince yıkılan istinat duvarı çevresinde güvenlik önlemi alındı, askıda kalan ve tehlike arz eden bir ağaç ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kesilerek alındı.