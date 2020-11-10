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Söke'de Atatürk Fotoğrafları sergisi açıldı

Aydın’ın Söke ilçesinde 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ü anma törenleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü anma törenleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.


Söke Belediyesi tarafından gerçekleştirilen fotoğraf sergisi belediye meydanında açılırken, beğeni topladı. Cumhuriyet meydanında gerçekleşen anma töreni sonrası İlçe Kaymakamı Soner Zeybek, Garnizon Komutanı Albay Murat Kandur, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel beraberinde protokolün diğer üyeleri ile belediye meydanına geçti. Burada hazır bulunan ve Atatürk'ün çeşitli fotoğraflarından oluşan sergi gezildi.

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