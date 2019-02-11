Söke'de Atatürk koşusu yapıldı

Atatürk'ün Söke'ye gelişinin 95. yıl dönümü nedeniyle Atatürk Koşusu Atletizm Yarışları düzenlendi.

Atatürk koşusu ilçedeki okullar arasında çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu. Kuşadası yolu üzerinde yapılan Atatürk Koşusu yarışları ortaokul kızlar, ortaokul erkekler, lise kızlar ve erkekler kategorilerinde gerçekleştirildi.

Yapılan yarışmada Bin 500 metre ortaokul kızlar kategorisinde ilk üç Ali Rıza Efendi Ortaokulundan çıktı. Melisa Erol birinci, Tuğba Aydın ikinci, Ece Çiftçi üçüncü oldu. Ortaokul erkekler kategorisinde Mehmet Ege Bakış (Amerikan Kültür Koleji) birinci, Erdem Ateş (Sarıkemer Ortaokulu) ikinci, Ege Yalçın (Amerikan Kültür Koleji) üçüncü oldu.

Bin 500 metre lise kızlar kategorisinde Beyza Ayaşlıoğlu (Amerikan Kültür Koleji) birinci, Ayşenur Kaya (H.F. Anadolu Lisesi) ikinci, Sedanur Çevikyürek (H.F. Anadolu Lisesi) üçüncü oldu. Lise erkekler kategorisinde ise Kenan Uğurlu (Şehit Faruk Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi) birinci, Yusuf Arman (Söke Anadolu Lisesi) ikinci, Muhammed Emin Güneş (Söke Anadolu Lisesi) üçüncü oldu.