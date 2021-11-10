Söke'de "Ata'ya Saygı Bisiklet Turu" oldukça ilgi gördü

10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında Söke Cafer Efe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi himayesinde çeşitli okullardan öğrenciler ve Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü'nün desteği ile bisiklet turu düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan Ata'ya Saygı Bisiklet Turu başlangıcında İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney de bulundu. Bisiklet turu katılımcıları ile sohbet eden Kaymakam Güney, öğrencilere 10 Kasım ile ilgili mesajlarını iletti, bisiklet turunda başarılar diledi. Kaymakam Güney günün anısına katılımcılarla birlikte fotoğraf çektirdi.

100 civarında katılımcı ile gerçekleşen Ata'ya Saygı Bisiklet Turu, Yenikent üzerinden Fevzipaşa ve Aydın caddesi güzergahından tekrar başlangıç noktası Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.