Söke'de baca yangını panikletti

Aydın'ın Söke ilçesinde bir apartmanın ikinci katında meydana gelen baca yangını panikletti.

Olay, Yeni Camii Mahallesi Bağarası Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın 2'nci katındaki H.Ö.'ye ait evde baca kaynaklı yangın çıktı. Evden çıkan yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Beledyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.