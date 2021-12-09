Söke'de berber ve kuaför ücretlerine zam

Aydın'ın Söke ilçesinde berber, kuaför ve güzellik merkezi ücretlerine zam yapıldı.

Son dönemde girdi maliyetlerinde meydana gelen zamların ardından Söke'de berber ve kuaför ücretlerine de zam yapıldı. Yapılan zamın ardından erkek berberlerinde 25 lira olan saç tıraşı 40 liraya, 20 lira olan sakal tıraşı da 25 liraya yükseldi. Kadın kuaförlerinde ise kesim ve fön 90 lira, fön ve yıkama kısa saç 35, fön ve yıkama uzun saç 45, saç kesimi ve yıkama ise 80 lira olarak belirlendi. Söke Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Samed Can yaptığı açıklamada, “Berber, Kuaför ve Güzellik salonlarımız kullanmış oldukları malzeme girdilerine gelen zamlar nedeniyle giderlerini karşılamakta zorlanmaktadır. Üyelerimiz için yeni fiyat listeleri oluşturuldu” dedi.