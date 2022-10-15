Söke'de beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir çimento fabrikasına ait beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.D. yönetimindeki 35 AVG 692 plakalı çimento yüklü mikser üst tali yoldan Asri Mezarlığa doğru manevra yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.