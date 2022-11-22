Söke'de bilgisayarlı görme alanı testi hizmet vermeye başladı

Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde bilgisayarlı görme alanı testi hizmet vermeye başladı.

Son 3 yılda sağlık imkanlarındaki başarısı ile yaklaşık yüzde 50 büyüme kaydeden Aydın'da, teknolojik cihazlarla da hizmet kalitesi artmaya devam ediyor. Bu çerçevede Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde bilgisayarlı görme alanı testi hizmet vermeye başladı. Konu ile ilgili Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada “Hastanemizde Bilgisayarlı Görme Alanı Testi yapılmaya başlanmıştır. Testi, göz hastalıkları uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir. Görme alanı testi, görme alanı, gördüğünüz her şey demektir. Bilgisayarlı Görme Alanı (BGA) testi ile tam karşıya odaklanmış görme (merkezi) hem de yan görme (periferik) değerlendirilir. Bu test başta glokom (göz tansiyonu) olmak üzere retina kaynaklı ve nörolojik pek çok göz hastalığının teşhisinde önemlidir. Glokom, genellikle göz içinde basıncın artmasıyla oluşan bir göz hastalığı olup yavaş, acısız ve kalıcı görme kaybına sebep olabilir. Test esnasında, testi uygulayan uzman görme alanının planını çıkarmak için bilgisayarlı araçlar kullanılır. Bu testi gerçekleştirmek için göz bebekleri büyütülmez. Test göz başına yaklaşık 10-20 dakika sürer. Bilgisayarlı Görme Alanı Testine aynı zamanda “Perimetri” de denir. Test sırasında, gözleriniz büyütülmez. Test esnasında herhangi bir rahatsızlık hissedilmez. Gözünüze herhangi bir şey dokundurulmaz. Yüz çanak biçimli bir cihazın karşısına gelecek şekilde oturulur ve hastanın çanakta bir ışık gördüğünde elindeki düğmeye basması istenir. Test esnasında bir göz kapatılır, diğer göz ise muayene edilir. Her göz için muayene süresi yaklaşık 10-20 dakika olup süre doktorun hangi tipte Görme Alanı testi istediğine göre değişir (testin birkaç çeşidi bulunmaktadır). Test rahat bir hızda gerçekleştirilir ve gerektiğinde hız ayarlanır” ifadelerine yer verildi.