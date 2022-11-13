Söke'de boğa güreşi heyecanı yaşandı

Söke'nin Güllübahçe Mahallesi'nde Boğa Güreşleri heyecanı yaşandı. Bu yıl 4.'sü gerçekleşen geleneksel güreşlere yine Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda boğa katıldı. Güllübahçe arenasında kıyasıya güreşen boğalar heyecanlı görüntüler oluşturdu.

Güllübahçe Muhtarı Yusuf Çam, Murat Çetinkaya ve Şakir Gülmez önderliğinde oluşturulan tertip komitesi tarafından düzenlenen 4. Geleneksel Güllübahçe Boğa Güreşleri, büyük ilgi gördü. Birçok sponsorun katkılarıyla gerçekleşen boğa güreşlerine havanın da baharı aratmayacak kadar güzel olmasıyla vatandaşların da yoğun katılımı ile gerçekleşti. Güreşleri izleyenler arasında Söke Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri, mahalle muhtarları ve çeşitli esnaf odalarının başkanları da yer aldı.

Söke Belediye Başkanlığı Kupası mücadelesini Germencik ilçesinin Ortaklar Mahallesi'nden Asım Tokgöz ve Necati Dülger'e ait ‘Virüs' adlı boğa kazandı. Kazanan boğanın sahibine kupası arasında Söke Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa İberya Arıkan tarafından verildi.

Güllübahçe Mahalle Muhtarı Yusuf Çam; “Vatandaşlar tarafından ilginin yoğun olması, çok sayıda güreşçi boğanın katılması bizleri mutlu etti. Her geçen yıl üzerine koyarak güreşleri düzenlediğimize inanıyorum. Destek veren ve katılan herkese tertip komitesi adına teşekkür ediyorum” dedi.