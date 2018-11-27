Söke’de Bosna Hersek Devlet Günü paneli gerçekleştirildi.
Söke'de Bosna Hersek Devlet Günü paneli gerçekleştirildi.
Söke Kaymakamlığı, Söke Belediyesi, ADÜ Söke İşletme Fakültesi'nin katkılarıyla Aydın Boşnakları Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından gerçekleşen panel, İşletme Fakültesi Konferans salonunda yapıldı.
Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç'in moderatör olarak yer aldığı panelde Bosna Hersek Fahri Başkonsolosu Ahmet Kemal Baysak, ADÜ Fen edebiyat Fakültesi T.C. Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İnci Erdoğan, ADÜ İktisadi Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Dr. Gönül Tezcan, Çine Devlet Hastanesi Doktorlarından Hasibe Özgeçen Dincel, Dünya Bosna Hersek Göçmenleri Birliği Başkanı İnş. Yük. Mühendisi Hasan Şenoviç konuşmacı olarak yer aldı.
Gerçekleşen panelde Bosna Hersek'in yeniden ulus olma süreci, Bosna Hersek'in tarihi, Alija İzetbegoviç'in hayat fikirleri, savaş sırasında yaşananlar, Bosna Hersek'in mücadelesi ve AB'ye bakış açısı gibi konular konuşuldu.
Panele, Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Garnizon Komutanı Pers. Albay Hasan İhsan Kızgınçelik, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş, Söke Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gökhan Kurgan, Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, Ak Parti İlçe Başkanı Namık Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Veysel Öztürk, İYİ Parti İlçe Başkanı Çağlar Çelikez ve davetliler katıldı.