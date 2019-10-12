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Söke'de Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş anıldı

Söke Kaymakamlığı himayesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen “Kültürümüzde İz Bırakanlar” projesi devam ediyor.

Proje kapsamında Özel Açı Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan etkinlikte bu kez Türk müziğinin önemli ozanlarından Neşet Ertaş anıldı.


Etkinliği izleyenler arasında Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy da yer aldı.


Neşet Ertaş'ın hayatının video gösterisi eşliğinde sunulmasının ardından, usta sanatçı Neşet Ertaş sahnede canlandırıldı. Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi salonunda gerçekleştirilen anma etkinliğinde müzik öğretmenleri Murat Taş ve Serkan Turan eşliğinde Neşet Ertaş'ın sevilen eserleri seslendirildi.

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