İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Söke'de çalınan minibüs bulundu

Aydın’ın Söke ilçesinde evinin önünden çalınan Ural T.

Aydın'ın Söke ilçesinde evinin önünden çalınan Ural T.'ye ait minibüs Jandarmanın yaptığı çalışma sonrasında terk edilmiş vaziyette bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Bağarası Mahallesi'nde Ural T.'ye ait 09 VK 354 plakalı minibüs gece geç saatlerde evinin önünden çalındı. Minibüsünün çalındığını fark eden Ural T. hemen Jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda minibüs Söke Otogarı yakınlarında lastiği patlatılmış olarak, terk edilmiş vaziyette bulundu. Minibüs sahibi Ural T. jandarma ekiplerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.