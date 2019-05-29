Söke'de Çevre Günü etkinliği

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Söke Belediyesi Çevre Günü etkinliğine bu yıl, Yenikent Zeytindalı Parkı ev sahipliği yaptı.

Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Lütfiye Öner, Kültür Müdürü Sevda Felek, Yenikent Mahalle Muhtarı Mehmet Dikici başta olmak üzere davetliler, öğrenciler ve velilerinin katıldığı etkinlik oldukça renkli geçti.

Günün anlamına ilişkin konuşmayı Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan yaptı. Arıkan konuşmasında; “Sanayileşme ve kentlerdeki nüfus yoğunlukları, çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur. Bütün ülkelerin ortak sorunu haline gelen çevre kirlenmesi, günümüzde insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Ölümlere sebep olan solunum yolu hastalıklarının çoğu hava kirliliği sonucunda oluşmaktadır. Balıklar, çevre kirlenmesinden en çok zarar gören canlıların başında gelir. Sanayi artıkları, spreyler, yakıtlarla ortaya çıkan gazlar, dumanlar, petrol ve ilaç atıkları, plastik ürünler, suni gübreler ve çöpler çevre kirlenmesine sebep olan en önemli etmenlerdir. Çevre kirlenmesini, insanın doğaya verdiği zarar olarak da tanımlayabiliriz. Doğanın korunması ve tahribatının engellenmesi zorunludur. Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için kirlenmeleri mutlaka önlemek, yeşil alanları ve hayvanları koruyup, çoğaltmak gerekir. Bilinçsizce sağa sola attığımız plastik ürünlerin 400 yıl kadar çürümeden kalabildiğini söylersek, karşı karşıya kaldığımız tehlikenin boyutlarını biraz olsun anlayabiliriz. Çevrenin kirlenmesini önlemek için üzerimize düşen görevleri mutlaka yapmalıyız” ifadelerine yer verdi.

Belediye bandosu konseri, Kemalpaşa İlkokulu Ritim Grubunun gösterisinin renk kattığı Çevre Günü etkinlikte oyunlar da etkinliğe eğlence kattı. Okullar arası atık pil toplama yarışmasında dereceye girenlere ödülleri de dağıtıldı. Etkinlik alanında öğrenciler tarafından atık malzelemelerden yapılan ürünlerin yer aldığı sergi standı da yer aldı.

Yarışmada Güllübahçe Atatürk İlk ve Ortaokulu birinci, Öğretmen Nebahat Alpan Okulu ikinci, Çeltikçi Ortaokulu üçüncü, Sıdıka İlkokulu dördüncü, Ali Rıza Efendi Okulu beşinci oldu.

Etkinlik ücretsiz çiçek fidanı dağıtımı ile son buldu.