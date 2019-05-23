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Söke'de çocuklara tiyatroyla çevre eğitimi

Milli Eğitim Müdürlüğü, ÇEVKO Vakfı ve Söke Belediyesi tarafından ilçede yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında çocuklara eğitici tiyatro gösterisi yapıldı.


Söke'de proje dahilinde 2018-2019 eğitim yılı başında ilk olarak eğiticilerin eğitimi seminerleri yapılırken, yıl boyunca çeşitli etkinlikler geçekleştirildi. 4. Sınıfları kapsayan projede Söke Belediyesi ve ÇEVKO tarafından tüm okullara geri dönüşüm kutuları, kitap ve etiketler gibi meteryaller gönderildi. Projenin son ayağında Sıdıka İlkokulu öğretmen ve 4. Sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen tiyatro gösterisi, öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.


“Dönüşüm İyi Gelecek” adlı oyunun başrolünde çevreci kedi Çevki yer aldı. Öğrencilere eğlenceli bir dille çevre eğitiminin verildiği tiyatro gösterimi, Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda gerçekleştirildi.

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