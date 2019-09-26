Söke'de çöp toplayıp, İklim Grevine dikkat çektiler

20-27 Eylül tarihleri arasında tüm dünyada çeşitli etkinliklerle ortak dil oluşturan Dünya İklim Grevine bir destek de Söke'den geldi. Aydın'ın Söke İlçesine bağlı Güllübahçe Mahallesi'nde bulunan Priene Antik Kentinin de bulunduğu Turunçla mevkiinde yapılan temizlik etkinliği ile Sökeliler İklim Grevi'ne destek verdiler.

Söke Tema Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler eldivenlerini giyip çöp toplarken; onlara İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, Güllübahçe Mahalle Muhtarı Yusuf Çam da destek verdi.

Tema Vakfı Söke İlçe Temsilcisi Ömriye Demirkol yaptığı açıklamada; “Karbon ayak izimizi azaltarak, iklim krizini, iklimdeki bozulmayı engelleyebiliriz. Bunun için toprağın karbon tutma kapasitesini arttırmak gerekli, meraları korumalıyız, ormanları korumalıyız, erozyonu azaltacak, suyu ölçülü kullanacak damla sulama gibi yöntemlere öncelik vermeliyiz. Sentetik gübre kullanılmaması gerekir. Tarımsal kimyasallardan uzak durmak gerekir. Bilinçsiz şehirleşmeyi engellememiz gerekir. Yine yenilenebilir enerji kullanılıp, toplu taşıma ve bisiklet kullanmanın özendirilmesi gerekir. Bunun için yerel yönetimlerin kaldırımları tanzim ederken, bisiklet yollarına yer verilmesi gerekmektedir. Yerelde üretilmiş, ambalajlanmamış gıda kullanmayı tercih etmeliyiz. Çöpümüzü azaltıp, varsa çöpümüzü geri dönüşüm yaparak değerlendirmemiz gerekir. Fosil yakıtlara dayalı enerji tüketimini engelleyip, güneş enerjisi ve enerji verimliliği yüksek elektrikli araçlar kullanmayı tercih etmeliyiz” dedi.