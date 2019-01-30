Söke'de denetimli serbestlik hükümlüleri spor yapacak

Söke'de Denetimli Serbestlik Hükümlüleri için yapılan protokol kapsamında, hükümlülerin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün spor tesislerinde spor yapmaları sağlanacak. Diğer taraftan bir başka protokol ile meslek edindirme kursları açılması kararlaştırıldı.

Denetimli Serbestlik kapsamında bulunan hükümlülerin daha nitelikli hale getirilmesi, meslek edinmeleri, tekrar suç ortamlarına girmemeleri, hem kendileri hem de çocuklarının sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlere aktif katılımlarının sağlanarak bir yandan niteliklerinin arttırılması, diğer yandan ise onları her türlü bağımlılıktan uzak tutmak amacıyla hazırlanan iki ayrı protokol imzalandı.

“Mesleki kurslar açılacak"

Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde yapılan törende iki ayrı protokole imza atıldı. İlk protokol kapsamında hükümlülere yönelik meslek edindirme kurslarının açılması kararlaştırıldı. Söke Kaymakamlığı, Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi (TAYEM), Söke İş Kurumu İlçe Müdürlüğü, Söke Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde dosyası bulunan yükümlülere yönelik açılacak mesleki eğitim kurslarının uygulanması ve diğer çalışmalar yapılması kararı alındı.

“Spor yapacaklar"

İmza altına alınan ikinci protokol ise, Söke Kaymakamlığı, Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Söke İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü arasında imzalandı. Protokol ile Denetimli Serbestlik hükümlüleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün spor tesislerinde spor yapmaları sağlanacak.

Toplum içinde denetim ve takibi yapılan yükümlülerin ve ailelerinin özellikle madde kullanımı olanların ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması, toplumla bütünleşmelerinin desteklenmesi, olumlu sosyal davranışlarını geliştirerek uyumlu birer birey olmalarının sağlanmasına ilişkin yapılacak çalışmalara yönelik olarak imzalandı.