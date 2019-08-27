Söke'de denetimli serbestlik yükümlülerinden park temizliği

Aydın'ın Söke ilçesinde, denetimli serbestlik yükümlüleri parklarda temizlik çalışması yaptı.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Söke Belediyesi işbirliği ile yapılan işbirliği ile denetimli serbestlik yükümlüleri çevre temizliği yaptı. Söke Belediyesi'ne ait Yenikent Mahallesi Zeytindalı Parkı ve üniversite karşısı spor alanları denetimli serbestlik yükümlülerinin yaptığı çalışmayla temizlendi.

Söke Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Çağlar da yapılan çalışmaları yakından takip etti. Ali Çağlar; “Adalet Bakanlığı'nın projesi kapsamında çevrenin korunması ve temizlik çalışmaları Perşembe gününe kadar sürecek. Okullarda da temizlik çalışması yanı sıra yıl içerisinde denetimli serbestlik yükümlülerimiz ağaç dikme gibi çeşitli sosyal projelerde de yer alıyorlar. Güzel bir proje olduğunu düşünüyoruz, devamı da gelecek” diye konuştu.