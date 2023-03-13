Söke'de deprem konulu söyleşi gerçekleştirildi

Söke Yörükler ve Efeler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ‘deprem' konulu söyleşi gerçekleştirildi. Etkinlikte yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremde hayatı kaybedenler için Kuran-ı Kerim okundu.

Söke Yörükler ve Efeler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlik Söke Belediyesi'ne ait salonda yapılırken, etkinliğe çevre il ve ilçelerden Yörük Derneklerinin temsilcileri de katıldı. Etkinliğe katılanlar arasında Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli, Aydın Efeler ve Yörükler Dernekleri Federasyon Başkanı Mevlüt Kenar da yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Söke Kocacami vaizi Keramettin Temiz tarafından Kuran-ı kerim okundu, dua yapıldı.

Açılış konuşmasında Dernek Başkanı Günnur Özgen, hedeflerinin 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anmak olduğunu söyledi. Doğal afetin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Özgen; bilimin ışığıyla aydınlanan, işi bilen kişilerin önderliğinde alınacak önlemlerle doğa afetlerinin etkisinin azaltılabileceğini söyledi.

Daha sonra eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, inşaat yüksek mühendisi Doç. Dr. Devrim Alkaya ve jeofizik mühendisi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Danışman'ın konuşmacı olarak yer aldığı söyleşiye geçildi.